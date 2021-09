Starfield: una nuova immagine trapela online, ancora dalla versione preliminare

Starfield è stato infine presentato da un vero e proprio trailer, ma al di là di quello non si è visto praticamente nulla del gioco vero e proprio, mentre online continuano a trapelare alcuni materiali dalla versione preliminare, come questa nuova immagine proposta nelle ore scorse.

A riportare il materiale in questione è ancora SKULLZI, un utente Twitter che si è specializzato in questi mesi come leaker specificamente dedicato alle questioni di Bethesda e che già in passato ha fatto trapelare vari materiali su Starfield, tutti riferiti però a una build molto vecchia del gioco.



Anche in questo caso, come per quanto riguarda le immagini trafugate in precedenza, si tratta di una versione del gioco risalente al 2018, dunque probabilmente alle prime fasi dello sviluppo, considerando che il titolo arriverà in versione completa solo alla fine del 2022.

Non è molto e ovviamente non c'è alcuna conferma che si tratti veramente di un asset originale di Starfield, ma l'immagine è alquanto in linea con lo stile emerso finora per quanto riguarda la nuova simulazione spaziale di Bethesda. Si tratta di una tuta spaziale, che sembra proprio rientrare in quello stile definito come "NASApunk" da Todd Howard e dagli sviluppatori impegnati sul gioco.

Si tratta infatti di una fantascienza che ha elementi di vicinanza con i materiali tecnologici effettivamente utilizzati dagli astronauti, pur discostandosene per gli aspetti più avanzati e fantasiosi. Anche in questo caso si riconosce questo strano misto tra elementi fantastici e realistici, con uno stile alquanto "vissuto" per la tuta in questione.

Dopo il trailer di presentazione all'E3 2021, abbiamo visto tre nuovi video che mostrano gli scenari di Akila, Neon e New Atlantis.