Kena: Bridge of Spirits, preload disponibile, dimensioni download dettagli sul lancio

Kena: Bridge of Spirits è ormai alle porte, con la data di uscita fissata per il 21 settembre 2021, dunque il preload è stato messo a disposizione da Sony sia su PS5 che su PS4, con dimensioni differenti e vari dettagli sul lancio del nuovo gioco, in arrivo anche su PC.

Coloro che hanno acquistato Kena: Bridge of Spirits possono dunque effettuare già il download e attendere lo sblocco al lancio ufficiale del gioco, che dovrebbe avvenire alla mezzanotte del 21 settembre 2021. Si rileva peraltro una differenza notevole nelle dimensioni del gioco tra la versione PS5 e quella PS4, con la prima che è praticamente il doppio della seconda, al contrario di quanto abbiamo visto in altri casi.



La versione PS5 di Kena: Bridge of Spirits ammonta a 17,8 GB, mentre la versione PS4 si ferma a 8,2 GB. In ogni caso, resta un titolo poco esoso in termini di spazio occupato su SSD e hard disk, ma un po' in controtendenza rispetto a quanto siamo abituati a vedere con la famosa compressione dati vista su PS5.

Per il resto, ricordiamo che il gioco di Ember Lab è disponibile in due versioni al lancio: la Standard Edition al prezzo 39,99 euro per PS5 e PS4, contenente il gioco il Cappello Rot come bonus per il preorder, mentre la Digital Deluxe Edition costa 49,99 euro per PS5 e PS4 e contiene, oltre al gioco e al suddetto Cappello, anche vari contenuti extra digitali come il Bastone di Kena, la skin Golden Rot e la colonna sonora.

Il silenzio che sta circondando il lancio di Kena: Bridge of Spirits, contrariamente a quanto siamo abituati a vedere con altri titoli esclusivi per PS5 e PS4, aveva fatto temere che potesse incappare in un ulteriore ritardo, ma a questo punto questa ipotesi è del tutto scartata, considerando l'avvio del preload in queste ore.