Pokémon GO: arriva Bergmite con l'evento Feste Invernali la prossima settimana

Niantic si prepara a festeggiare il Natale in Pokémon GO con le Feste Invernali, che si svolgeranno dalle 10:00 di giovedì 16 dicembre fino al 31 dicembre. L'evento vedrà il debutto di Bergmite, nonché Pokémon in costume, oggetti festivi per personalizzare l'avatar e altro ancora.

In occasione delle Feste Invernali potreste incontrare allo stato selvatico e nei raid dei Pokémon con costumi speciali a tema natalizio, ovvero Pikachu che indossa un capello da festa natalizio e le versioni festive di Delibird, Stantler, Spheal, Cubchoo e Glaceon. E come al solito, con un po' di fortuna potrete incontrare le loro versioni cromatiche. In generale, durante il nuovo evento di Pokémon GO sarà più facile incontrare i Pokémon di tipo Ghiaccio, inclusi Snorunt, Snover, Vanillite, Sandshrew di Alola, Darumaka di Galar e Cryogonal. Bergmite sarà disponibile a partire dalla seconda fase dell'evento, che inizierà il 23 dicembre 2021.

Le Feste Invernali di Pokémon GO introducono anche una storia a tema natalizio della Stagione della Tradizione e la nuova funzionalità Album delle Cartoline, che permette di condividere una cartolina con gli amici ogni volta che si invia un pacco amicizia. Gli amanti delle lotte, invece, potranno partecipare alla Coppa delle Feste, che prevede l'utilizzo di Pokémon Normale, Erba, Elettro, Ghiaccio, Volante e Spettro con massimo 1.500 PL.

Durante l'evento saranno attivi vari bonus: potrete aprire fino a 45 pacchi amicizia al giorno, il numero di PL di MegaAbomasnow aumenta e le reclute del Team GO Rocket avranno più Pokémon di tipo Acqua e Ghiaccio. Nel negozio in-game dal 15 dicembre sarà possibile acquistare gli oggetti Cappello da festa, Giacca da Festa e Pantaloncini da festa per personalizzare l'avatar, mentre attivando i Pokéstop e aprendo i pacchi amicizia otterrete degli adesivi festivi. Saranno inoltre disponibili dei pacchi speciali in offerta:

Pacco speciale (480 Pokémonete): 50 Poké Ball, due biglietti sfida, due Super Incubatrici, tre Pezzi Stella

Pacco ultra (1.480 Pokémonete): 25 Ultra Ball, 18 biglietti raid, cinque Super Incubatrici, cinque Aroma

Pacco avventura (1.480 Pokémonete): 18 Super Incubatrici, due Incubatrici, due Aroma, quattro Pezzi Stella

Vi ricordiamo che avete ancora poche ore per partecipare all'evento Discesa Dragospira di Pokémon GO e catturare un Druddigon.