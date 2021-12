Suicide Squad: Kill the Justice League, analisi del gameplay dei The Game Awards 2021

Suicide Squad: Kill the Justice League si pone senza dubbio come l'oggetto del desiderio per i tantissimi fan della serie Batman: Arkham che non vedono l'ora di scoprire cosa gli riserverà il nuovo gioco sviluppato da Rocksteady Studios. Ebbene, in occasione dei The Game Awards 2021 abbiamo finalmente potuto dare un'occhiata al gameplay di questo promettente tie-in.

La presentazione, introdotta nientemeno che da Amanda Waller in persona, interpretata dall'attrice Debra Wilson, ha dissipato i primi dubbi sul progetto e suggerito una serie di probabili soluzioni applicate alla sua struttura, che immaginiamo verrà divisa in compartimenti stagni: una zona di Metropolis per ogni membro della Justice League che dovremo affrontare a cominciare da Flash!

Analizziamo, quindi, il video di gameplay di Suicide Squad: Kill the Justice League mostrato durante i The Game Awards 2021