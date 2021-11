Il Genio dei Videogame: parte il nuovo quiz di cultura videoludica!

Pensate di sapere tutto sui videogiochi? Quando vi confrontate con gli altri lettori di Multiplayer.it non potete fare a meno di compiacervi di quanto sia sconfinata la vostra cultura videoludica? Videogames Party e Trust Gaming hanno pensato a voi e hanno creato un nuovo format col quale mettervi alla prova: Il Genio dei Videogame!

Per partecipare e scoprire tutti i dettagli dell'iniziativa basterà andare a questo indirizzo.

La locandina de Il Genio dei Videogame

Il Genio dei Videogame è un Concorso a premi che mette alla prova la vostra cultura videoludica su tanti temi legati al mondo dei videogame, dai primi videogiochi ai giorni nostri. Vi potrete cimentare su svariati argomenti, dai videogiochi del passato come Space Invaders e Pac-man, passando per i gettonatissimi FIFA e PES, fino agli sparatutto Quake e Fortnite e tanti altri ancora!

I Quiz permettono di ottenere dei punteggi e, in base alle vostre performance, potrete scalare la classifica dei singoli Quiz e quella generale per provare a vincere i premi in palio. Il Partner del Concorso è Trust Gaming: sul sito dell'iniziativa potrete consultare tutti i premi e l'elenco completo dei Quiz. Sono previsti dei premi per i classificati nelle posizioni più alte nei singoli Quiz e nella classifica finale dove si potranno vincere bellissimi premi, oltre a dei premi a estrazione per tutti i partecipanti.

A fine Concorso, inoltre, le quattro persone più informate parteciperanno a una diretta streaming presentata da Dino Lanaro per darsi battaglia dal vivo!