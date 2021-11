MultiVersus: i personaggi annunciati tra DC Comics, Game of Thrones, Looney Tunes e altri

MultiVersus si presenta come un picchiaduro free-to-play dal cast potenzialmente enorme, potendo contare su tutte le proprietà intellettuali di Warner Bros. i cui personaggi si scontrano in un gigantesco cross-over che va al di là di ogni logica, e una prima idea di questo possiamo averla guardando il roster di combattenti annunciati finora, provenienti da varie serie come DC Super Hero, Game of Thrones, Looney Tunes e altri.

Si tratta ancora di una piccola parte del roster completo, considerando che MultiVersus è stato annunciato ufficialmente solo oggi e c'è tempo per vederne gli sviluppo, con l'uscita prevista per il 2022 su free-to-play su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.

MultiVersus, una prima parte del roster annunciato

Tuttavia, già questa prima mandata può darci una prospettiva degli scontri che potremo vedere sui nostri schermi.

Si tratta di un crossover veramente estremo, che mischia universi lontani come DC Super Hero, Looney Tunes, Scooby-Dopo, Game of Thrones e Adventure Time, per dirne alcuni, ma altri arriveranno poi in seguito e sospettiamo tra questi possano esserci altre proprietà cinematografiche di Warner Bros., come Harry Potter, ma attendiamo ulteriori informazioni.

Vediamo dunque l'elenco dei primi personaggi annunciati per MultiVersus, gioco di cui erano emerse già le prime immagini nelle settimane scorse, ancora in forma non ufficiale: