GeForce Now: Crysis Remastered gratis con l'abbonamento semestrale e 8 nuovi giochi supportati

Un GFN Thursday ricco tra 8 nuovi giochi supportati, tra cui quattro titoli tutti nuovi, e l'annuncio di un ringraziamento speciale, nella forma di una copia gratuita di Crysis Remastered, per chi acquistato o sta per acquistare un abbonamento semestrale a GeForce Now, pre-ordini del nuovo piano GeForce Now RTX 3080 inclusi.

Scegliendo Crysis Remastered, riedizione ulteriormente migliorata con l'implementazione del ray tracing del grande classico Crytek, NVIDIA non ha perso l'occasione di tirare in ballo la celebre frase "But Can It Run Crysis?" per pubblicizzare i vantaggi del cloud gaming, una tecnologia in grado di trasformare anche un laptop modesto in una buona macchina da gioco.

I limiti, sia chiaro, non mancano e il servizio NVIDIA, va detto, deve ancora maturare, ma di recente ha compiuto un passo in avanti importante con l'arrivo di un nuovo server decisamente più robusto anche lato CPU e del piano GeForce NOW RTX 3080, che permette di giocare in risoluzione 1440p a 120 fps.

But can it run Crysis Remastered?

Tra i nuovi giochi supportati da GeForce Now spicca Core che permette di partecipare al concerto sperimentale Encore di Deadmau5, all'interno del metaverso creato dallo stesso artista. Di seguito la lista, che include tre giochi in uscita in questa settimana e una beta, dei titoli aggiunti a GeForce Now.