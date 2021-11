Hunt: Showdown su PS5 e Xbox Series X|S a 60 fps con l'update 1.7

Hunt: Showdown otterrà un miglioramento sostanziale su PS5 e Xbox Series X|S con l'update 1.7, annunciato in queste ore da Crytek e destinato a portare i 60 fps sulle console next gen, oltre a diverse altre correzioni e miglioramenti vari.

Come riportato direttamente dagli sviluppatori, il team sta lavorando all'implementazione di questo importante aggiornamento che non ha ancora una tempistica precisa ma dovrebbe essere rilasciato a giorni.

Hunt: Showdown, una scena del gioco Crytek

L'elemento principale è appunto la rimozione del cap a 30 fps, che consentirà a Hunt: Showdown di raggiungere i 60 frame al secondo su PS5 e Xbox Series X|S, a quanto pare su entrambi i modelli per quanto riguarda le console Microsoft.

"Il team lavora sempre per migliorare l'esperienza di gioco per la maggior parte di giocatori possibile, un sacco di grosse caratteristiche interessanti arriveranno con l'update 1.7, come il supporto per la riconnessione e gli equipaggiamenti personalizzati", si legge nel messaggio di Crytek riportato su Reddit.

"Dunque, abbiamo pensato che questo fosse il momento perfetto per aggiungere un'altra caratteristica che è stata a lungo richiesta dalla community". Per quanto riguarda poi i "prossimi passi", gli sviluppatori menzionano alcuni miglioramenti anche per le console di generazione scorsa, in maniera da consentire una migliore stabilità dell'esperienza per tutti.

Proprio in questi giorni abbiamo visto che il gioco di Crytek diventerà una serie TV live-action per Binge.