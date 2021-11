Riot Points: offerta Amazon del Black Friday 2021, per League of Legends e i giochi Riot

In occasione del Black Friday 2021, su Amazon possiamo trovare un'offerta per vari tagli di Riot Points, utilizzabili in League of Legends, Teamfight Tactics, Legends of Runeterra e Valorant. Lo sconto è del 20% su tutti i tagli. I Riot Points, su Amazon, non vengono praticamente mai messi in offerta, quindi conviene sfruttare l'occasione. Si tratta dell'offerta migliore in assoluto, in anni di disponibilità. Dopo l'acquisto, si ottiene un codice digitale immediatamente (si riceve un'email da Amazon con tutti i dettagli). Il codice può essere attivato anche in seguito.

