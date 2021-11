Ring Fit Adventure: offerta Amazon del Black Friday 2021 per l'esclusiva Switch

Il Black Friday 2021 prosegue e su Amazon possiamo trovare in offerta Ring Fit Adventure per Nintendo Switch. Lo sconto segnalato è di 15€, ovvero del 19%. Il prezzo pieno per Ring Fit Adventure è 79.99€. Il gioco è generalmente disponibile anche a meno, ma il problema principale è che le scorte non sono molte e alle volte il prodotto non può essere acquistato. Se si è interessati, conviene quindi sfruttare questo sconto e prenderlo subito. È spedito da Amazon.

Nella nostra recensione di Ring Fit Adventure vi abbiamo spiegato che: "Ring Fit Adventure riesce nel non semplice compito di rendere divertente l'allenamento a corpo libero o con leggera opposizione di resistenza, ponendosi come un titolo imperdibile per chi vorrebbe tanto rimettersi in forma ma stenta a trovare le motivazioni necessarie a svolgere esercizi in maniera costante e progressiva. Gli sviluppatori si sono inventati una formula che, per quanto narrativamente assurda, distrae in maniera efficace dal fatto di star correndo sul posto e comprimendo un anello da Pilates per aprire porte e spiccare salti. Il sistema di combattimento a turni in stile RPG fa il resto, assegnando a ogni esercizio una valenza specifica e aumentando progressivamente lo spessore strategico pur senza mai uscire dai confini di un'esperienza oggettivamente molto semplice e limitata dal punto di vista ludico."

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

Ring Fit Adventure

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.