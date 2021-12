Dead or Alive Xtreme: Venus Vacation: Lobelia arriva anche sulla versione Steam

Koei Tecmo ha finalmente aggiunto Lobelia alla versione Steam di Dead or Alive Xtreme: Venus Vacation. Considerate che la versione giapponese ha ricevuto il personaggio a dicembre 2020, confermando l'anno di gap di contenuti con la versione occidentale.

Lobelia è un'ereditiera dai modi aristocratici, amica di Fiona. A portarla sull'isola sono stati dei progetti misteriosi e un po' sinistri, visibili già nel suo succinto abbigliamento. Vediamo il trailer di lancio:

Come tute le nuove ragazze di Dead or Alive Xtreme: Venus Vacation, Lobelia è sbloccabile nelle casse premio a pagamento, con una probabilità di estrarla dello 0,78%. Dopo qualche mese arriverà anche nelle casse premio gratuite. Per la versione giapponese ce ne sono voluti sei.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, Dead or Alive Xtreme: Venus Vacation è la versione free-to-play di Dead or Alive Xtreme, disponibile solo per PC.