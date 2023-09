Gen V, nuovo trailer e data di uscita per la serie Amazon spin-off di The Boys

Presentata lo scorso dicembre con un primo trailer, Gen V è ambientata come detto nello stesso mondo di The Boys ma racconta le disavventure degli studenti della Godolkin University, un college creato apposta per educare e addestrare i prossimi eroi.

Alcuni volti noti

Come da tradizione per questo genere di produzioni, in Gen V ritroveremo alcuni personaggi visti in The Boys, come A-Train (Jessie T. Usher), Ashley (Colby Minifie), Victoria Neuman (Claudia Doumit) e Adam Bourke (P.J. Byrne).

Per quanto riguarda invece il cast principale dello show, la lista degli attori include Jaz Sinclair, Chance Perdomo, Lizze Broadway, Shelley Conn, Maddie Phillips, London Thor, Derek Luh, Asa Germann, Patrick Schwarzenegger, Sean Patrick Thomas, Marco Pigossi, Clancy Brown, Alexander Calvert e Jason Ritter.