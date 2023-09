Hogwarts Legacy: un video mostra il passaggio dalle pagine dei libri agli scenari del videogioco

Intitolato opportunamente "From Page to Play", il video si incentra sul processo di creazione delle scenografie del videogioco a partire proprio dalle descrizioni presenti nei testi originali dei libri della serie di Harry Potter, dimostrando la fedeltà del gioco al mondo creato da J-K Rowling.

Dalle pagine al gioco

Nel filmato possiamo vedere vari passaggi dei libri di Harry Potter con frasi evidenziate che si riferiscono a varie caratteristiche ambientali e scenografiche, con queste che vengono poi trasposte in 3D nella creazione degli scenari.

In effetti, Hogwarts Legacy ha avuto un grande successo anche per la sua notevole fedeltà allo stile e alle atmosfere classiche di Harry Potter, e possiamo dunque vedere come gli sviluppatori siano partiti proprio dal materiale originale per costruire buona parte del gioco.

Hogwarts Legacy è finalmente in arrivo anche su Nintendo Switch il 14 novembre 2023, dopo essere uscito su PS5, PC e Xbox Series X|S inizialmente e poi anche su PS4 e Xbox One.