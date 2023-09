Starfield: mod migliora l'intelligenza artificiale dei nemici

Il modder NickMillion ha lanciato la mod "Experimental Combat and Stealth AI Overhauls" che migliora l'intelligenza artificiale dei nemici di Starfield, rendendoli molto più abili e realistici in combattimento. Inoltre ritocca anche il sistema stealth e altri aspetti generali dell'esperienza.

Il lancio della mod, ravvicinato a quello del gioco vero e proprio, avvenuto il 6 settembre 2023, porta a chiedersi come mai Bethesda non abbia implementato di suo qualcosa di simile da subito. In realtà la mod lavora su quanto fatto da Bethesda, non va a sostituire gli script e quant'altro, facendo capire che quella della software house è stata una scelta precisa, probabilmente fatta per ridurre il rischio di frustrazione nei giocatori meno capaci, fattore che un gioco indirizzato a milioni di persone deve sempre tenere in considerazione.