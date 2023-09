Dying Light 2: Stay Human, l'aggiornamento 1.12 ha aggiunto le microtransazioni

Ce n'era bisogno?

Attualmente su Steam Dying Light 2: Stay Human ha una media del 79% di recensioni positive. Quelle degli ultimi trenta giorni però, sono le più critiche e hanno abbassato la media generale. Il motivo principale delle stroncature sono proprio le microtransazioni.

Ma in cosa consistono? Techland ha aggiunto al gioco la classica moneta acquistabile anche con soldi veri, chiamata DLP, e l'ha legata a dei bundle di oggetti cosmetici. Inoltre ha "regalato" ai giocatori 500 DLP, con il prezzo minimo dei bundle fissato però a 550 DLP. Quindi, per comprare qualsiasi cosa bisogna pagare. Il problema, come sottolineato da molti, è che si tratta di un gioco single player dal prezzo premium di più di un anno e mezzo fa, quindi molti non sentivano assolutamente il bisogno di questa aggiunta.

Inoltre le microtransazioni seguono l'acquisizione di Techland da parte della solita Tencent, il che ha creato non pochi sospetti. Ossia, molti vedono le due cose come strettamente legate, considerando le politiche del colosso cinese.

Per il resto, l'aggiornamento 1.12 introduce il livello di brutalità delle scene di gioco, selezionabile nel menù principale. Inoltre sistema diversi bug residui e migliora leggermente l'interfaccia utente.