Cosa giocherete questo weekend? Ancora Starfield? O Baldur's Gate 3?

Nemmeno a dirlo, anche questa settimana è stata monopolizzata da Starfield , per via del lancio ufficiale avvenuto il 6 settembre 2023. Considerando la mole del gioco, emersa anche nella nostra recensione , è facile che molti stiano continuando a vagare per lo spazio. Anzi, è lecito che in tanti siano proprio in attesa del weekend per concentrarsi maggiormente sul gioco (leggasi: passarci più ore). Se siete tra i fortunati, ossia se possedete Xbox Series X/S o un PC all'altezza, è probabile che abbiate già il fine settimana completamente impegnato. Ma gli altri?

La scuola sta per arrivare. Questo è l'ultimo fine settimana prima del ritorno di molti sui banchi, quindi vale la pena di scegliere bene cosa giocare, così da avere un buon ricordo della fine delle vacanze. La domanda sorge così spontanea, come melma da una fogna intasata: cosa giocherete questo weekend?

Baldur's Gate III su PS5

Baldur's Gate 3 è arrivato anche su PS5

Fortunatamente le alternative a Starfield ci sono e sono anche eccellenti. Ad esempio il 6 settembre è stato lanciato Baldur's Gate 3 su PS5, che si è confermato un capolavoro assoluto tra i giochi di ruolo elettronici, come potete leggere nella nostra recensione. Quindi, nel caso siate dei felici possessori della console di Sony e il genere vi aggradi, il gioco di Larian Studios vi sta aspettando.

Detto questo, ci sono anche altri titoli meritevoli di essere considerati, come ad esempio Chants of Sennaar per PC, Nintendo Switch, PS4 e Xbox One, che ci è piaciuto davvero tanto e si è fatto notare per degli spunti davvero originali e interessanti, come potete leggere nella nostra recensione.

Su Nintendo Switch e PC potete dedicarvi anche al JRPG Rune Factory 3 Special, non proprio un capolavoro, ma meritevole di attenzioni, come chiarito nella nostra recensione. Per il resto non c'è granché d'altro da segnalare, anche perché la pubblicazione di Starfield ha un po' desertificato le uscite. Vedremo se la prossima settimana ci sarà qualcosa in più.

Ora la palla passa a voi. Diteci: passerete il weekend con una delle ultime novità uscite questa settimana o vi dedicherete a recuperare i giochi nel vostro backlog? Fatecelo sapere nei commenti.