Nata come spinoff di Harvest Moon, la serie Rune Factory vanta ad oggi un parco titoli considerevole: il quinto capitolo è in fondo recente, il sesto è attualmente in sviluppo, e anche nel 2023 XSEED Games e Marvelous hanno deciso di non lasciare i propri fan a bocca asciutta. Nel momento in cui scriviamo, manca infatti pochissimo alla pubblicazione ufficiale di Rune Factory 3 Special su Nintendo Switch e PC (via Steam), lo stesso titolo che abbiamo provato per voi circa un mese fa , anticipandovi tutta una serie di novità e migliorie che ovviamente adesso abbiamo potuto contestualizzare e approfondire molto di più.

Le novità della remaster: più di dieci anni e non sentirli

Se cercate moglie, Rune Factory 3 Special è davvero il titolo giusto

Rune Factory 3 Special è la remaster del quasi omonimo videogioco pubblicato nel 2010 su Nintendo DS: Rune Factory 3: A Fantasy Harvest Moon (era un po' troppo prolisso forse, e rimarcava una volta di più il debito con il franchise gemello). Il prodotto di partenza non è stato ripensato da zero e modificato strutturalmente, quanto piuttosto aggiornato - stilisticamente, graficamente e tecnicamente - per meglio renderlo appetibile ai tempi moderni. Il lavoro merita un plauso, perché non solo Rune Factory 3 non è stato snaturato, ma tenendo a portata di mano l'originale su Nintendo DS e "la versione aggiornata" su Nintendo Switch la seconda appare la versione adulta della prima, la sua evoluzione naturale, perfettamente credibile e riuscita.

Come vi avevamo anticipato nel provato, si tratta di un'operazione quasi del tutto conservativa, e per quanto sensata potrebbe anche non appagare del tutto chi si aspettava novità più sostanziali. Di inedito, a parte l'aggiornamento tecnico, Rune Factory 3 può vantare essenzialmente due cose: la modalità Inferno, che alza ancora di più il livello di sfida; e un post-game dedicato alle romance. Che il titolo fosse uno dei più "semplice" dell'intera serie è cosa nota per gli appassionati, sia per la relativa flessibilità degli scontri con i boss sia per il numero generalmente ridotto dei puzzle; nonostante la natura RPG, Rune Factory 3 è anche per questo motivo piuttosto breve, né richiede un numero spropositato di ore per arrivare ai titoli di coda. L'introduzione di una difficoltà aggiuntiva, in fin dei conti, interviene dunque a riequilibrare il livello di sfida generale, in precedenza tarato più verso il basso che verso l'alto.

La seconda novità è invece più sostanziale, riguarda le romance e appaga finalmente tutti i giocatori ai quali a suo tempo rimase l'amaro in bocca al pensiero che sposando la propria eroina preferita l'avventura giungesse - esattamente in quel preciso momento - a conclusione. Tutta questa fatica per nulla? Adesso la conclusione della trama non comporterà i titoli di coda, dato che si potrà comunque continuare a giocare al fine di sboccare una serie di siparietti aggiuntivi (in stile visual novel) in compagnia della propria dolce metà. Per l'esattezza, di undici dolci metà, perché le fanciulle pronte al matrimonio in Rune Factory 3 sono appunto una dozzina. E con dei salvataggi aggiuntivi, vi è inoltre la possibilità di fruire di tutti i materiali aggiuntivi postmatrimoniali, creando così una sorta di harem implicito. Nulla di scandaloso, anzi: le immagini proposte sono tutte estremamente pudiche e "romantiche", nel senso italiano del termine.

Peccato che queste due concessioni ai fan, che già a suo tempo sarebbero state necessarie, costituiscano tutte le novità di Rune Factory 3, il quale resta in fin dei conti quasi la versione 1:1 della prima avventura su Nintendo DS (ma non è detto che sia necessariamente un male, anzi).