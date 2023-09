Resident Evil 4 Remake, novità compaiono su Steam: possibili contenuti in arrivo?

Resident Evil 4 Remake potrebbe avere dei nuovi contenuti in arrivo nel prossimo futuro, considerando che alcuni movimenti sono stati registrati intorno al titolo Capcom nel database di Steam, in maniera simile a quanto accade solitamente prima dell'uscita di DLC ed espansioni varie.

In particolare, il database di Steam mostra due nuovi identificativi, visibili come "re_mas_00" e "re_mas_02", comparsi nei giorni scorsi e che potrebbero avere a che fare con nuovi prodotti legati a Resident Evil 4 Remake ancora da annunciare al pubblico, con una possibile fase di testing in corso prima del rilascio ufficiale.

La tempistica è abbastanza in linea con quanto visto anche in precedenza, dunque l'idea che possa trattarsi di nuovi contenuti in arrivo è verosimile, anche se ovviamente gli indizi sono ancora estremamente vaghi. In particolare, la presenza del Tokyo Game Show 2023 proprio nei prossimi giorni potrebbe fornire l'occasione ideale per l'annuncio di questi nuovi elementi in arrivo.