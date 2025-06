Non può mancare nella tua collezione: Limited Edition di Rune Factory 3 Special (quasi) al minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che farà felici i collezionisti (e non solo): la Limited Edition della versione Nintendo Switch di Rune Factory 3 Special è disponibile con uno sconto attivo del 39% per un prezzo finale d'acquisto di soli 36,86€. Si tratta di un prezzo che supera di qualche centesimo il minimo storico (35,99€). Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link o sfruttando il box prodotto qui in basso: In questa particolare versione sarà disponibile, oltre gioco base, un notebook, un poster, degli stickers, dei badge e della patch. Oltre ad una scatola da poter esporre in una propria collezione a tema Nintendo (e non solo).