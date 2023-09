Requiem: Avenging Angel gratis su GOG per i saldi autunnali

Come dire di no a un gioco gratis? GOG ha deciso di fare un altro regalo ai giocatori PC in occasione dei suoi saldi autunnali: Requiem: Avenging Angel. Si tratta di uno sparatutto in prima persona di culto, a base di angeli decaduti, demoni, prescelti e quant'altro. Un altro bel regalo dopo Ghost Master, Hero of the Kingdom 2 e King's Bounty: The Legend. In effetti su PC si gioca tanto anche senza spendere un centesimo, considerando tutte queste iniziative.

Vediamo come potete riscattare Requiem: Avenging Angel: dovete andare sulla pagina principale di GOG, individuare il banner con il gioco scorrendo brevemente la pagina e cliccare sul pulsante per aggiungerlo all'account (solitamente posizionato sulla destra). Naturalmente per averlo dovete essere collegati alla piattaforma con un account valido e senza limitazioni. Come sempre con GOG, ci raccomandiamo di non partire dalla pagina del gioco perché verreste rimandati a quella principale.