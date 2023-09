Stop Dead, abbiamo provato la demo di un gioco dove conta solo la velocità e il movimento

Nella lunga lista di giochi resi disponibili in formato demo tra la fine di agosto e l'inizio di settembre troviamo anche Stop Dead, uno sparatutto fondato completamente sulla velocità e sull'azione non stop. Previsto per il 5 ottobre 2023 solo in formato PC, il gioco di Gridsnap Games LLC ci mette nei panni di un agente che deve continuare a correre senza mai fermarsi, eliminando avversarsi e arrivando al punto di estrazione all'interno di livelli lineari. Per sapere cosa ne pensiamo, continuate a leggere il nostro provato di Stop Dead.

Stop Dead, movimento Se ti fermi, muori: questa è le regola di Stop Dead La demo di Stop Dead propone alcuni livelli che ci permettono di capire quali siano le basi del gioco. Come già detto, il nostro obiettivo è completare un livello senza mai fermarsi, ma non abbiamo precisato cosa succede se ci fermiamo per un singolo secondo: moriamo. Il nostro personaggio è obbligato da una qualche agenzia a correre senza mai fermarsi un secondo. Se ci blocchiamo è game over e dobbiamo ricominciare il livello da capo. Non fermarsi mai potrebbe sembrare semplice, ma basta provare la demo per capire come questo comporti alcune complicazioni. Prima di tutto, anche rimanere incastrati nell'ambiente è considerato un errore e i cambi di direzione repentini sono un rischio perché se non si preme la nuova direzione abbastanza alla svelta il sistema rileva la mancata pressione di input e ci fa ricominciare. Inoltre, non dovremo semplicemente correre in giro e trovare l'uscita, ma dovremo eliminare dei nemici ed evitare che questi ci facciano a pezzi. Il nostro personaggio non è particolarmente resistente e dovremo riuscire a schivare i colpi, pararli con oggetti e curarci con alcune risorse sparse per i livelli. Una demo non basta per prendere la mano con i sistemi di gioco e analizzare in modo approfondito la curva della difficoltà, ma la prima impressione è che Stop Dead sia un gioco abbastanza difficile, anche a causa dell'enorme caos a schermo, e che richiederà un po' di impegno per essere dominato, ovviamente nella speranza che il pacchetto completo si riveli di alta qualità.

Stop Dead, azione Con gli oggetti potremo parare colpi in Stop Dead e attivare un rallentatore Oltre a correre, come detto, dobbiamo anche abbattere dei nemici, alcuni dei quali obbligatori per proseguire. Per farlo avremo a disposizione svariati oggetti nell'ambiente che potremo afferrare dalla distanza e lanciare verso gli avversari. Quelli più deboli vanno giù in un colpo, ma ci saranno avversari più resistenti e anche dei boss, che rischiano di diventare dei bei grattacapi fino a quando non si ha dominato il sistema di gioco. Ci sono anche armi da fuoco, che potranno essere raccolte, scaricate contro i nemici e poi lanciate, anche se spesso si ha l'impressione che un tavolo o un sacco della spazzatura siano strumenti difensivi e offensivi più comodi. Non mancano i classici barili esplosivi in Stop Dead, che FPS sarebbe altrimenti? Non possiamo negare che alla prima presentazione abbiamo rapidamente pensato a Neon White nel vedere Stop Dead, precisamente per l'idea di completare livelli correndo ed eliminando avversari in modo scenografico. Se anche voi avete avuto la stessa impressione, allora avete sbagliato quanto noi. Stop Dead ha un approccio molto diverso, visto che i livelli non sono dei puzzle geometrici con delle soluzioni prefissate, ma arene di battaglia nelle quali si deve imparare dove sono in nemici ma si deve sempre essere pronti a reagire distinto all'evoluzione degli scontri. Inoltre, il ritmo è molto più alto e l'impossibilità di fermarsi anche solo per un secondo cambia molto l'esperienza. Dovremo vedere se il gioco completo, che prevede 40 livelli, saprà gestire bene il design delle aree, la varietà e la curva delle difficoltà. Speriamo anche che gli altri "biomi" del gioco (saranno quattro) siano più interessanti di quanto visto nella demo, che a livello visivo non ci ha particolarmente stupito. C'è anche da capire se la componente narrativa avrà un peso nel gioco oppure se sarà solo un elemento di sfondo ignorabile.

Stop Dead è un gioco con le idee chiare: velocità, alta difficoltà e azioni non-stop. La demo presenta il tutto, ma non basta per giungere a una conclusione. C'è il rischio che le sue idee fondamentali rendano il gioco poco accessibile per moltissimi giocatori. Lo scopriremo solo nella versione definitiva.