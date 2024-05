Fortnite x Star Wars parte oggi: trailer e dettagli sul cross-over anche in LEGO Fortnite

Alla vigilia della tradizionale giornata dedicata al franchise, Star Wars arriva in Fortnite di nuovo, ma questa volta con una maggiore quantità di novità che coinvolgono anche LEGO Fortnite, il quale otterrà una grande quantità di contenuti da questo cross-over, come mostrato anche nel trailer di presentazione.

Con l'arrivo della v29.40 del 3 maggio, Star Wars si introduce in ogni frangente di Fortnite, da Battaglia Reale a LEGO, passando anche per Fortnite Festival e Rocket Racing.

La storica lotta tra Impero e Alleanza Ribelle investe dunque ogni aspetto di Fortnite in questo nuovo cross-over, in partenza da oggi nel mondo del gioco Epic Games.

In particolare, viene messo in evidenza il "Pass LEGO: L'avventura dei ribelli", che contiene numerose ricompense gratuite e premium ispirate alla serie fantascientifica in questione.