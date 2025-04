MSI Claw A1M è in offerta a metà prezzo, ma solo per un periodo limitato di tempo

Cos'è MSI Claw?

MSI Claw è un dispositivo portatile che combina le caratteristiche di un PC e di una console. Equipaggiato con il processore Intel Core Ultra 7 155H e la grafica Intel Arc con supporto completo a XeSS, offre un display touchscreen Full HD da 7 pollici con risoluzione di 1920 x 1080 pixel, rapporto 16:9, refresh rate fino a 120 Hz e copertura del 100% della gamma sRGB.

Il dispositivo utilizza il sistema operativo Windows 11 Home Advanced for Claw Ultra 7, consentendo l'accesso a piattaforme di gioco come Steam, GOG ed Epic Games Store, oltre a supportare servizi in abbonamento come PC Game Pass. È anche possibile installare applicazioni e utilizzarlo come un vero e proprio computer versatile. Inoltre, la connettività è migliorata grazie al WiFi 7 e alle porte Thunderbolt 4, che permettono di utilizzarlo anche come desktop replacement.

L'MSI Claw include un SSD M.2 2230 da 512 GB con supporto a PCIe 4.0, espandibile grazie al lettore MicroSD, e 16 GB di RAM LPDDR5-6400. Tra le altre caratteristiche troviamo due speaker da 2W e una batteria da 53Wh che garantisce circa 2 ore di utilizzo a pieno carico. Per di più, la confezione include la pratica custodia MSI Claw Travel Case, rendendolo un compagno ideale anche per chi gioca in mobilità.