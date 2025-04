Multiplayer.it Fan Meet: ecco la data ufficiale del raduno di Milano!

Come dicevamo il Fan Meet di quest'anno si terrà a Milano a partire dalle 18:30 di venerdì 18 aprile presso il Doppio Malto , in zona Navigli. Qui potete vedere la posizione precisa del locale.

Ce l'avete chiesto in tanti e vi abbiamo finalmente ascoltati: il Multiplayer.it Fan Meet , ovvero il raduno ufficiale dedicato ai nostri lettori, è ufficiale e quest'anno torna a Milano! Sarà un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di videogiochi e per chi vuole conoscere dal vivo la redazione .

Come partecipare?

Partecipare, come sempre, è semplicissimo: durante il Cortocircuito del 4 aprile apriremo le prenotazioni su eventbrite: da quel momento in poi basterà collegarsi al sito e prenotare il proprio biglietto. Poi non resta che arrivare puntuali alla serata!

La locandina del Fan Meet 2025

La diretta del Cortocircuito inizierà alle 16 di venerdì 4 aprile sul nostro canale Twitch: da quel momento in poi ogni momento potrebbe essere quello giusto, ovvero quando il trio di svitati darà il via alle prevendite e racconterà tutti i dettagli dell'evento. Al Fan Meet non ci saranno, però, solo Pier, Frà e Alessio, ma anche tutti gli altri protagonisti del palinsesto di Multiplayer, più qualche firma che solitamente non vedere live e magari qualche ospite speciale. Noi non vediamo l'ora di incontrarvi, non mancate!