Il film Until Dawn: Fino all'Alba si presenta con lo spot italiano

Sony ha pubblicato uno spot italiano per presentare Until Dawn: Fino all'Alba, il film diretto da David F. Sandberg e basato sull'avventura horror sviluppata da Supermassive Games, in arrivo nelle sale cinematografiche il prossimo 24 aprile.

La pellicola racconta le vicende di una ragazza, Clover, che insieme ad alcuni amici decide di recarsi nel luogo in cui è stata avvistata per l'ultima volta sua sorella Melanie, prima che di lei si perdessero le tracce. Che fine ha fatto? Sarà possibile scoprire la verità?

L'impresa si rivela essere difficile, anzi mortale, quando un assassino mascherato si mette a inseguire i membri del gruppo, determinato a ucciderli uno dopo l'altro. Una volta morti, però, i ragazzi si risvegliano all'inizio della notte che hanno appena trascorso, costretti a rivivere l'incubo ancora e ancora.

Finiti dunque in questa trappola, i protagonisti di Until Dawn: Fino all'Alba si rendono conto a un certo punto che il numero di "morti" a loro disposizione è limitato: l'unico modo che hanno per salvarsi la vita è quello di cercare di resistere fino all'alba.