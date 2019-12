PS5, mette il logo su di un frigorifero e la gente lo crede il design della console

L'analista, nonché noto buontempone Daniel 'ZhugeEX' Ahmad, ha aggiunto il logo PlayStation a un frigorifero nero spacciandolo per il design di PS5 su Twitter. Il suo obiettivo era di fare ironia su quanti si sono scagliati contro il design a torre di Xbox Series X, ma ha ottenuto un effetto indesiderato: molti gli hanno creduto.



Sì, in tanti hanno ritenuto che il frigorifero fosse davvero la versione finale di PS5, commentandolo come tale. La situazione è talmente sfuggita di mano che Ahmad è stato costretto a pubblicare un secondo tweet in cui ha detto esplicitamente che quello dell'immagine è un normalissimo frigorifero e che lui stava scherzando.



Tutto è bene quel che finisce bene? Macché. L'insider Nibel ha poi pubblicato un tweet di risposta a quello di Ahamad con allegata una gif del film Joker in cui il protagonista entra in un frigorifero. Il testo a commento della gif è abbastanza eloquente: "Me che entro nella mia PS5 per giocare a The Legend of Dragoon 2". Bene, essendo lui un insider, molti hanno preso il suo tweet come una conferma dell'arrivo di un nuovo The Legend of Dragoon per PS5. Di nostro speriamo che ciò avvenga, ma sinceramente il Tweet di Nibel ci sembra semplicemente una battuta.



Me entering my PS5 to play Legend Of Dragoon 2 pic.twitter.com/1n54qofWCk — Nibel (@Nibellion) December 16, 2019