Super Mario Maker 2: aumenta il limite dei livelli da condividere con il traguardo dei 10 milioni

Nintendo prosegue con il suo percorso di ampliamento di Super Mario Maker 2 per Nintendo Switch aumentato la quantità dei livelli da condividere, come promesso, all'aumentare dei livelli messi in condivisione che hanno raggiunto recentemente il totale di 10 milioni.



Ogni giocatore può ora caricare online e mettere in condivisione un massimo di 100 livelli, cosa che incrementa in maniera esponenziale la quantità di contenuti che si potranno trovare online per Super Mario Maker 2. Questo significa anche che la community del gioco sta continuando a produrre livelli a ritmi decisamente elevati e anche i nuovi utenti stanno prendendo parte alla festa con grande entusiasmo.



Super Mario Maker 2, per chi non lo conoscesse, è una sorta di game maker per Nintendo Switch incentrato sull'essenza più classica di Mario, ovvero il platform in 2D. All'interno del gioco sono presenti numerosi livelli da giocare in single player già costruiti da Nintendo, ma la sua anima sta nel profondo e completo editor che consente di creare nuovi livelli utilizzando i diversi stili di Mario nella storia, a cui si sono recentemente aggiunti anche alcuni elementi a tema Zelda.





Thanks to the creativity of Makers around the world, there are now over 10 million playable courses in #SuperMarioMaker2! To celebrate, you can now upload up to 100 courses to Course World! pic.twitter.com/v23ALxyVAS — Nintendo of America (@NintendoAmerica) January 7, 2020