Fortnite, Aggiornamento 12.41: server offline per manutenzione programmata di Epic Games

Nel momento in cui scriviamo non è possibile accedere a Fortnite Capitolo 2, e le modalità di gioco Battaglia Reale, Creativa e Salva il Mondo sono attualmente interdette. Nulla di preoccupante, tuttavia: è cominciata la manutenzione programmata per l'Aggiornamento 12.41, che si protrarrà per un po'. Approfittiamone per dare un'occhiata alle novità in arrivo.

L'Aggiornamento 12.41 per tutte le modalità di gioco, del resto, arriva proprio oggi martedì 21 aprile 2020. Introdurrà principalmente contenuti, modalità di gioco ed eventi legati a Travis Scott. La collaborazione tra il musicista ed Epic Games difatti è appena cominciata, e si protrarrà per qualche giorno, dando vita a nuovi eventi esclusivi in grado di collegare, con concerti digitali, il mondo reale e quello digitale di Fortnite. Vi terremo aggiornati man mano che emergeranno nuovi dettagli: il tutto dovrebbe concretizzarsi questo fine settimana.

Molto probabilmente l'Aggiornamento 12.41 introdurrà anche bilanciamenti, bug fix e tanto altro per Battaglia Reale, e ce n'è particolarmente bisogno come avrete notato dai problemi ai server degli ultimi mesi. Non verrà di certo corretto tutto, ma prima si inizia e meglio è.

Potrete mettere in download l'aggiornamento nelle prossime ore, su PlayStation 4, Xbox One, PC, Nintendo Switch e dispositivi android; per iOS bisognerà invece attendere l'approvazione di Apple.