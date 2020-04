Cyberpunk 2077: il controller Xbox ufficiale del gioco si mostra in video

Dopo averlo presentato, Microsoft ha pubblicato un filmato del controller Xbox ufficiale di Cyberpunk 2077, che trovate in testa alla notizia. Nel video possiamo vedere nei dettagli il design del controller e ascoltare alcune dichiarazioni fatte da chi lo ha realizzato. Sicuramente chi è in fervente attesa del titolo di CD Projekt Red ne sarà entusiasta.

Come già riportato in un altra notizia, il controller Xbox di Cyberpunk 2077 si presenta dotato di una doppia colorazione tra grigio metallizzato e nero, con un effetto "invecchiato" della superficie che richiama lo stile vissuto e sporco che è tipico del gioco in questione, tra graffi, ruggine, macchie e graffiti molto realistici e resi particolarmente bene su tutta la periferica, mentre il rosso acceso ricorre in piccoli particolari tra i tasti e alcune scritte.

In particolare, il design "rugged" è ispirato al personaggio di Johnny Silverhand, in base anche a quanto riferito nella descrizione. Da questa veniamo a sapere che il controller Xbox One di Cyberpunk 2077 è dunque ispirato alla vita da mercenario e al personaggio cult di Johnny Silverhand, presentato a sorpresa nel corso della celebre conferenza E3 2019 di Microsoft con la comparsa di Keanu Reeves sul palco, che interpreta il personaggio in questione.

Prima di lasciarvi, vale la pena ricordare che il controller fa parte di un'intera linea di prodotti nata dalla collaborazione tra Microsoft e CD Projekt Red per Xbox.