Twitch, streamer chiede ai minori di rubare ai genitori per abbonarsi al suo canale

Lo streamer Twitch FrostyMatrixTV è finito sotto attacco per aver chiesto ai suoi giovani spettatori di rubare la carta di credito ai loro genitori per abbonarsi al suo canale. Il fatto è avvenuto in uno streaming del 19 aprile 2020, mentre il nostro stava giocando a Deadside su PC.

FrostyMatrixTV stava parlando con i suoi spettatori della vita e dell'attuale situazione globale, quando ha detto: "Non sono ubriaco e non sto trollando quando dico alla gente, ai ragazzini in particolare, di andare a rubare la carta di credito al papà (o alla mamma)... non rubarla, ma sottrargliela senza farsi vedere e premere sul pulsante per abbonarsi. No, non sto scherzando. Non è uno scherzo."

Non contento di aver inventato la distinzione tra rubare e sottrarre qualcosa senza farsi vedere, FrostyMatrixTV ha proseguito nel suo delirio: "Sembra divertente perché a suo modo lo è, ma non sto facendo niente di sbagliato. Non vi sto spingendo a perdere la verginità, ma a essere dei cazzo di uomini! Fate le cose a modo vostro, l'indipendenza finanziaria, non è niente. Un abbonamento quanto costa? Cinque cazzo di dollari?"

Quindi ha concluso affermando che un abbonamento costa dieci volte meno di quanto i ragazzi ricevono dai genitori per il pranzo scolastico e come paghetta: "Svegliatevi. Fatemi vedere che avete le palle."

Dopo aver ascoltato o letto l'intervento di FrostyMatrixTV, molti hanno iniziato a chiedersi se invitare dei ragazzini a rubare sia passibile di ban, mentre altri lo hanno accusato di aver provato a ottenere le stesse attenzioni avute da Invadervie, che ha dato dei pippaioli taccagni ai suoi spettatori. Di nostro crediamo che il ban sia improbabile, visto che Twitch caccia solo chi mostra troppa pelle.