Twitch: Invadervie dà dei pippaioli taccagni ai suoi spettatori

La streamer Twitch Invadervie ha fatto infuriare i suoi spettatori, e non solo, dopo aver dato loro dei pippaioli avari. Il suo attacco era rivolto verso quelli che non si abbonano al suo canale, ossia che non lo supportano monetariamente, ed è stato considerato di cattivo gusto per due motivi: il primo è che offendere i tuoi spettatori non è mai una buona cosa, il secondo, ben più grave, è che lamentarsi di non ricevere soldi durante una crisi globale come quella causata dalla pandemia di coronavirus, non è proprio un gran tocco di classe.

Oltretutto le sue parole sono state particolarmente insensibili e brutali: "Non vi sto chiedendo chissà quale contributo finanziario... non importa quanto siete al verde. Se avete il tempo di guardare Twitch sicuramente avete anche dieci dollari. Se non avete dieci dollari probabilmente non avete nemmeno il tempo di guardare Twitch perché dovete lavorare."

A quel punto uno spettatore le ha detto che la supporterebbe anche, ma che attualmente è senza lavoro e che con il poco che possiede deve sopravvivere. Pensate che Invadervie si sia lasciata impietosire? Assolutamente no e, anzi, gli ha risposto in modo ancora più brutale: "Nessuno riuscirà a convincermi che ciò che sto dicendo è falso e offensivo. Semplicemente non lo è. Sono cinque dollari. Abbonarvi non costa molto."

A quel punto gli spettatori hanno iniziato ad accusarla di essere insensibile e lei ha risposto dando loro degli avari... e non solo:

"Quelli che stanno commentando in chat non sono per niente immaturi, infantili e taccagni" ha detto senza nascondere il sarcasmo. "Stanno semplicemente seduti qui a masturbarsi più forte che possono, ma senza far rumore, perché i loro genitori sono nella stanza accanto a parlare di quanto sono delusi di loro, chiedendosi oltretutto perché dovrebbero pagare quando questa troia fa tutto gratis?"

Non proprio oxfordiana ma almeno ora sapete cosa pensano dei loro spettatori un certo tipo di streamer.