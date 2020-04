Crysis, probabilmente in arrivo le rimasterizzazioni anche degli altri capitoli

Un interessante post su Reddit ha analizzato i comunicati stampa di annuncio di Crysis Remastered trovando più di qualche accenno al fatto che anche gli altri capitoli potrebbero essere in via di rimasterizzazione, sempre con la collaborazione di Saber Interactive. Stando a quanto si è dedotto, potrebbero essere rilasciati gradualmente in una raccolta che li comprenda tutti, come sta avvenendo per la Master Chief Collection su PC.

Il primo indizio è il fatto che nel comunicato ufficiale si parli di "Campagne single player" e non di campagna, quindi che il testo stesso faccia distinzione tra il lancio di Crysis Remastered e Crysis 1.

Il secondo indizio è un tweet di Tim Willits di Saber Interactive in cui c'è scritto: "Ho sempre amato i Crysis ed è emozionante lavorare con Crytek per portare questi giochi a un nuovo pubblico;" seguito da un secondo tweet in cui dice: "Presto daremo più dettagli sulle remaster. Sono felice per la reazione della gente." Da notare che Willits in entrambi i tweet parla al plurale e non al singolare.

Infine c'è un rumor di 4chan, tutto da verificare e quindi da prendere rigorosamente con le molle, in cui si dice che dopo Crysis 1 sarà pubblicata la remaster di Crysis: Warhead, la sua espansione, quindi quelle di Crysis 2 e Crysis 3. Secondo lo stesso rumor anche Crysis 4 è in sviluppo, ma arriverà solo dopo la pubblicazione della raccolta.