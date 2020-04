Metroid Prime Trilogy per Nintendo Switch apparsa in un negozio online

La Metroid Prime Trilogy per Nintendo Switch è apparsa in un negozio online, Best Buy. La pagina del gioco è priva di qualsiasi informazione, tranne il titolo e la piattaforma. Purtroppo non c'è altro. Non è indicato nemmeno il periodo di uscita, mentre la classificazione dell'ESRB è data come "pendente".

Naturalmente vi invitiamo a prendere la notizia con le dovute cautele, anche perché di questi tempi è già stato dimostrato che alcuni negozi, anche quelli molto grossi come Amazon, possono fare degli scherzi.

Comunque sia della Metroid Prime Trilogy si è già parlato in alcune vecchie voci di corridoio. Non sarebbe male poter rigiocare a delle versioni aggiornate dei vecchi Metroid Prime, in attesa di sapere qualcosa su Metroid Prime 4, sparito dalla circolazione da mesi.

Come già riportato, la Metroid Prime Trilogy dovrebbe essere una riedizione della raccolta dei tre Metroid Prime uscita dieci anni fa su Wii e successivamente su Wii U. Il fatto che sia apparsa in un negozio online potrebbe significare zero, ma anche che presto potrebbe essere annunciata.