Valorant, Riot Games offre 100.000 a chi l’aiuterà a fermare i cheater

Riot Games ha offerto una ricompensa di 100.000 dollari a chi l'aiuterà a combattere i cheater che già infestano Valorant, il suo nuovo sparatutto online. Più precisamente la somma andrà a chiunque l'aiuterà a identificare i difetti più grossi del suo sistema anti-cheat, chiamato Vanguard.

Il sistema Vanguard ha già causato qualche polemica perché si avvia insieme al computer. Riot Games si è giustificata affermando che in questo modo impedisce ai cheater di caricare gli hack prima che la protezione sia attiva. Comunque sia l'investimento dello sviluppatore di League of Legends per difendere Valorant sembra essere davvero massiccio, anche se inevitabilmente i primi bari sono apparsi praticamente insieme alla messa online del gioco.

Per questo motivo si è deciso di ricompensare chiunque riesca a produrre un resoconto completo che dimostri le falle del sistema Vanguard. La taglia è stata messa su HackerOne, piattaforma dove aziende e sviluppatori possono chiedere e ottenere l'aiuto di esperti di sicurezza informatica.

Quella di Riot Games non è un'iniziativa originalissima, visto che già Nintendo, Rockstar Games e Valve hanno fatto qualcosa di simile in passato. In questo caso però è l'ammontare della taglia a stupire. Probabilmente è il massimo offerto finora.

I cheater rappresentano un grosso problema per i giochi online, soprattutto su PC, come dimostrano i recenti fatti che hanno coinvolto Call of Duty: Warzone, i cui giocatori console stanno spegnendo il cross-play con quelli PC proprio perché stressati dall'alto numero di cheater.