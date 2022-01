Uncharted, il film: il poster IMAX rivela gli scenari presenti nella pellicola

Uncharted, il poster della versione IMAX del film

Il film di Uncharted ha ricevuto un nuovo poster, in questo caso realizzato per la versione IMAX della pellicola, che non solo appare decisamente migliore rispetto a quello "normale" ma rivela anche gli scenari che vedremo nell'avventura.

Protagonista della locandina è anche stavolta la scena dell'aereo, quella che vede Nathan Drake / Tom Holland aggrapparsi a delle casse nel disperato tentativo di non precipitare da un aereo in volo.

A circondare la figura dell'attore troviamo, come detto, dei riferimenti relativi agli scenari presenti nel film: da Manhattan a Barcellona, da Parigi a Roma, da Agra a Singapore, passando infine per Giza e le sue suggestive piramidi.

Sembra insomma che la trasposizione cinematografica della celebre serie targata Naughty Dog non si farà mancare nulla in termini di location, coinvolgendoci in un vero e proprio giro del mondo alla ricerca del fratello di Nathan, Sam.

Peraltro non è ancora stato annunciato l'attore che interpreterà tale ruolo, il che apre le porte all'ipotesi di una sorpresona come quelle a cui Sony ci ha di recente abituato, vedi Spider-Man: No Way Home (qui la recensione).