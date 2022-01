Gran Turismo 7: un video teaser per lo State of Play di febbraio 2022

Gran Turismo 7 sarà il grande protagonista del nuovo State of Play di Sony PlayStation, fissato per il 2 febbraio, e per l'occasione è stato pubblicato anche un breve video teaser dedicato al gioco in questione, che potete vedere riportato qui sotto nel tweet di PlayStation.

Si tratta di un veloce montaggio di scene prese dal gioco, come si legge nella scritta tratte da "scene d'intermezzo e gameplay", probabilmente provenienti dai nuovi materiali che verranno pubblicati in occasione dello State of Play.



L'annuncio del nuovo evento Sony è avvenuto qualche ora fa e come abbiamo visto si tratta di uno State of Play di 30 minuti probabilmente dedicato esclusivamente a Gran Turismo 7, in base a quanto riferito da Sony. L'appuntamento è per le 23:00 del 2 febbraio 2022, momento in cui conosceremo in maniera molto più approfondita il nuovo gioco di corse da parte di Polyphony Digital.

Ovviamente, seguiremo l'evento in diretta, dunque potrete vederlo insieme alla redazione di Multiplayer.it. Nel frattempo sono emerse anche voci su un possibile State of Play successivo incentrato su Hogwarts Legacy e altro, ma siamo come sempre in balia delle speculazioni su questo aspetto.

Quello che è certo è che il 2 febbraio sarà il momento di Gran Turismo 7, probabilmente con il rilascio di nuovi video e una nuova pletora di informazioni sul gioco automobilistico per eccellenza sulle piattaforme PlayStation, in arrivo su PS5 e PS4 il 4 marzo 2022.