FIFA 22: nasce la eSerie A TIM Fan Cup, un torneo aperto a tutti i giocatori

Con un post sul PlayStation Blog, Sony ha presentato la eSerie A TIM Fan Cup, il torneo di FIFA 22 aperto a tutti, gli appassionati e ai tifosi che si svolgerà sia su PS4 che su PS5 e con diversi premi in palio.

La competizione avrà inizio tra poche ore, con il torneo su PS4 che aprirà i battenti domani, 1° febbraio 2022, con la Cup 1 e proseguirà con altre 5 competizioni: il fischio d'inizio della Cup 2 è previsto per l'8 febbraio; il terzo appuntamento si terrà il 26 febbraio, la Cup 4 il 1 marzo; Cup 5 il 15 marzo e infine la Cup 6 è datata 19 marzo.

Il torneo di FIFA 22 su PS5, invece, prevede 4 Cup totali che si terranno ogni settimana a partire da febbraio con le seguenti date: Cup 1 il 2 febbraio, Cup 2 il 27 febbraio, Cup 3 il 2 marzo e infine Cup 4 il 20 marzo.

FIFA 22

Entrambe le finali della eSerie A TIM Fan Cup vedranno i 32 migliori giocatori di ogni torneo sfidarsi il 26 marzo. In palio sono diversi premi, che abbiamo elencato di seguito:

Il primo classificato di ogni torneo potrà vivere un'esperienza dal vivo alle Final Eight della eSeria A TIM di FIFA 22.

Il secondo classificato di ciascuna finale si aggiudicherà un Abbonamento Playstation Plus da 12 mesi.

Il terzo classificato di ciascuna finale si aggiudicherà un Abbonamento PS Plus da 3 mesi.

Il quarto classificato di ciascuna finale si aggiudicherà un Abbonamento PS Plus da 1 mese.

Se siete interessati potrete leggere il regolamento completo e iscrivervi alla eSerie A TIM Fan Cup di FIFA 22 a questo indirizzo.

La eSerie A TIM è la competizione esport ufficiale della Lega Serie A che si sta giocando su FIFA 22. Multiplayer.it è media partner ufficiale della competizione e affiancherà la eSerie A TIM in tutte le sue fasi con contenuti esclusivi pensati appositamente per gli appassionati del calcio virtuale e in particolare del gioco di EA Sports.