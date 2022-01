eSerie A TIM: Multiplayer.it è media partner ufficiale della competizione

Grazie all'accordo stretto tra Netaddiction e Infront, Multiplayer.it è il media partner ufficiale della eSerie A TIM, la competizione esport ufficiale della Lega Serie A che si giocherà su FIFA 22.

Multiplayer.it sarà un partner d'eccezione e affiancherà la eSerie A TIM in tutte le sue fasi con contenuti esclusivi pensati appositamente per gli appassionati del calcio virtuale e in particolare del gioco di EA Sports. Nello specifico ci saranno una serie di appuntamenti settimanali esclusivi sul nostro canale Twitch, che potrete raggiungere a questo indirizzo, che trasmetteremo dagli studi di Infront e che coinvolgeranno esperti del panorama esport di FIFA e i protagonisti della competizione.

Le live trasmesse sul canale Twitch e_SerieA invece saranno arricchite da collegamenti pre e post show e con la partecipazione dei giornalisti della nostra redazione, con approfondimenti esclusivi sulle giornate competitive assieme ai protagonisti della competizione.

eSerie A TIM

"La collaborazione con eSerie A TIM e Infront ci entusiasma ed è estremamente naturale per Multiplayer.it, una realtà che affonda le sue radici proprio nella voglia di condividere con gli altri la propria passione per i videogiochi. Per tutti gli appassionati di FIFA e non solo, non vediamo l'ora di raccontare una competizione così prestigiosa attraverso live streaming e contenuti editoriali sulle nostre piattaforme" commenta Vincenzo Lettera, Resp. Editoriale di Multiplayer.it.

"Infront crede fortemente nel progetto eSerie A TIM, nel quale siamo coinvolti non solo come organizzatori, ma anche per la parte commerciale oltre che di produzione live e contenuti extra. Siamo certi che la collaborazione con Multiplayer sarà un grandissimo volano sia per continuare a far crescere la notorietà di questo campionato, sia per le sinergie che saremo in grado di sviluppare insieme sotto il profilo dei contenuti. Grazie a questa collaborazione saremo in grado di coinvolgere un numero crescente di appassionati di gaming ed esport" commenta Stefano Deantoni, Direttore Marketing di Infront Italy.

Nell'attesa delle fasi finali della eSerie A TIM, Multiplayer ha seguito i Qualifier e parlato del torneo su Twitch, potrete recuperare la replica a questo indirizzo. Vi consigliamo di seguire il nostro canale Twitch per rimanere sintonizzati su tutti i prossimi appuntamenti della competizione e del nostro palinsesto.