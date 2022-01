Half-Life in ray tracing è un nuovo progetto amatoriale in arrivo nel 2022

Half-Life, proprio il primo capitolo originale, sta per essere riproposto in ray tracing attraverso un interessante progetto amatoriale che dovrebbe arrivare a compimento nel corso del 2022, intitolato appunto Half-Life: Ray Traced.

Il lavoro viene portato avanti dal modder sultim_t, che in precedenza aveva lavorato anche all'analogo progetto dedicato a Serious Sam, che aggiungeva appunto il ray tracing alla grafica del gioco originale, e il tutto si basa su un prototipo precedente già parzialmente sviluppato sempre sul gioco Valve.

I risultati sono davvero interessanti, come è possibile valutare anche guardando il video di presentazione riportato qui sopra: ovviamente non viene modificato l'impianto grafico originale, che risulta dunque lo stesso del vecchio classico del 1998, oggi inevitabilmente alquanto datato, ma l'aggiunta del ray tracing funziona bene a ravvivare il tutto a dare un nuovo tono all'estetica di Half-Life.

"Half-Life: Ray Traced integra il path tracing in tempo reale nell'originale Half-Life", spiega il modder che si sta occupando dell'operazione, "Con il ray tracing accelerato via hardware, è possibile calcolare l'illuminazione globale, i riflessi, le rifrazioni, soft shadow e altri effetti con frame-rate interattivo".

Non si tratta dunque di un'applicazione "posticcia" come può essere quella di ReShade, pur con gli ottimi risultati che questo raggiunge, bensì di un vero e proprio ray tracing path traced e dunque calcolato in tempo reale. Il codice sorgente di Half-Life: Ray Traced verrà messo a disposizione su Github a questo indirizzo, probabilmente nel corso del 2022.