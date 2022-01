Pokimane ha riottenuto l'accesso al proprio canale Twitch, dopo il ban

Dopo aver scontato un ban di 48 ore, la popolare streamer di Twitch Pokimane riottenuto l'accesso al proprio canale. Pokimane ha subito un ban venerdì 7 gennaio, a seguito di uno stream che ha coinvolto la trasmissione dello show televisivo Avatar: The Last Airbender sul suo canale.

Gli streamer su Twitch hanno recentemente iniziato a guardare TV e film sulla piattaforma nonostante la minaccia incombente di essere bannati a causa di violazioni DMCA. Sebbene vi siano metodi per gli streamer per guardare un prodotto insieme al proprio pubblico, la trasmissione di contenuti via Twitch è una violazione del copyright.

Pokimane

Il ban di Pokimane ha scatenato una nuova conversazione sulle politiche DMCA di Twitch. Alcuni temono però che questo tipo di contenuto metta a rischio l'intera piattaforma.

Alcuni dei creatori più popolari della piattaforma hanno continuato a partecipare a questa attività nonostante i recenti divieti. Non è ancora chiaro cosa Twitch preveda di fare se questa tendenza dovesse continuare.

Come al solito, Twitch non ha condiviso alcuna informazione riguardo al ban di Pokimane: la piattaforma di norma non dà spiegazioni per questi ban, di certo non in modo pubblico.