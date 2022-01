Twitch ha bannato Pokimane, forse per aver mostrato Avatar: The Last Airbender

La celebrità non ha salvato Pokimane, che è stata bannata da Twitch nelle ore scorse per causa ancora non svelata in via ufficiale ma che potrebbe avere a che fare con il fatto di aver mostrato in streaming dei frammenti di Avatar: The Last Airbender.

La streamer avrebbe preso parte al recente "TV meta" che sta prendendo piede all'interno di Twitch, in cui i conduttori delle trasmissioni condividono stralci di programmi televisivi commentandoli con il pubblico: l'iniziativa sta riscuotendo notevole successo di recente, come dimostrato da alcuni personaggi come Félix "xQc" Lengyel e Hasan "HasanAbi" Piker con alcune puntate di MasterChef, ma rappresenta anche una pratica alquanto rischiosa perché espone i soggetti ad eventuali reclami da parte dei possessori dei diritti sulle trasmissioni, che non vedono bene lo sfruttamento delle immagini dei propri prodotti.

Imane "Pokimane" Anys stava commentando la serie animata Avatar: The Last Airbender nelle ore scorse, ed è probabile che il ban ricevuto sia legato a una richiesta DMCA da parte dei possessori dei diritti sulla serie, ovvero ViacomCBS. Twitch ha agito tempestivamente e assegnato un ban alla celebre streamer, probabilmente temporale e di breve durata, ma ancora non si sanno i dettagli.



L'unico indizio proveniente da Pokimane è un tweet in cui ironicamente ha scritto "La nazione del fuoco ha attaccato", cosa che sembra far capire in breve che la chiusura temporanea del suo canale è dovuta proprio a un attacco a causa di Avatar. La streamer può contare attualmente su oltre 8,5 milioni di follower, dunque un suo ban ha un notevole effetto sull'economia generale della piattaforma, ma abbiamo già visto come Twitch sia piuttosto inflessibile nell'applicazione delle proprie regole, come quando di recente ha addirittura bannato il suo stesso canale Amazon Prime Video ufficiale per un capezzolo in video.