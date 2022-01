Fairy Tail, il cosplay di Mirajane Strauss da tehyaik mostra la trasformazione finale

Fairy Tail è la fonte d'ispirazione di questo notevole cosplay di Mirajane Strauss da parte di tehyaik, la quale ha preso come modello un soggetto non semplicissimo come la trasformazione in Satan Soul del personaggio in questione.

Mirajane Strauss è probabilmente uno dei personaggi più interessanti di Fairy Tail, una maga di classe S che viene chiamata anche "Il demone" che lavora normalmente facendo la barista o la modella, ma che nasconde un potere straordinario, come si svela durante la serie.

È anche uno dei personaggi più potenti della gilda, grazie al suo potenziale magico notevole, alla sua forza e anche allo spirito decisamente combattivo, ma il momento in cui svela tutto il suo potere è nella trasformazione in Satan Soul, che le ha consentito infine di controllare in maniera più completa le varie magie, tra cui quella dell'Oscurità, la magia dell'acqua e quella del fulmine per un set veramente completo.

Quando Mirajane è trasformata in questa forma, abbandona parzialmente la sua avvenente forma umana per diventare a tutti gli effetti una sorta di mezzo demone e proprio in questa forma viene reinterpretata da tehyaik, con una riproduzione notevole. La modella ha ricostruito il costume in maniera piuttosto fedele, con tanto di bizzarre corna, capigliatura e artigli, ma anche le ampie ali che caratterizzano il personaggio nella sua trasformazione definitiva.