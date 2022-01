I migliori giochi del 2021 secondo il pubblico di Metacritic: Deathloop in testa

Non si tratta della classifica stilata in base al metascore assegnato dal pubblico, in questo caso, ma di una votazione nuova che è stata effettuata attraverso un sondaggio nei giorni scorsi, aperto agli utenti registrati al portale Metacritic. Vediamo dunque la classifica dei migliori giochi del 2021 secondo il pubblico del sito:

Come ogni anno, Metacritic ha invitato gli utenti a votare per i migliori videogiochi dell'anno e nel 2021 la sfida è stata particolarmente appassionante, visto che si è risolta con un primo posto davvero al fotofinish, andato infine a Deathloop .

Come riferito anche nell'intestazione alla classifica, è forse la prima volta che un primo posto viene assegnato con uno scardo di soli tre punti sui migliaia che fanno emergere i vari titoli, ma Deathloop si è infine imposto per 3 soli punti su Halo Infinite.

Si tratta comunque di un'ulteriore conferma dell'annata straordinaria per Xbox Game Studios, con quattro giochi nella top ten tra l'immersive sim di Arkane al primo posto, il nuovo capitolo di Halo, Forza Horizon 5 al quarto e Psychonauts 2 all'ottavo.

Deathloop, una scena del gioco

Da notare anche Metroid Dread a chiudere il podio e il solito It Takes Two qui in quinta posizione.

Per quanto riguarda le altre classifiche stilate in base ai voti del pubblico di Metacritic, Dune è emerso come miglior film del 2021, mentre Succession, di HBO, come migliore serie TV dell'anno.