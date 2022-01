Cosa giocherete questo weekend? Siamo al secondo fine settimana del 2022 e ancora chiaramente le nuove uscite latitano, visto il periodo, ma questo può rappresentare una fortuna per chi ha un bel backlog da smaltire, oltre ai pranzi e le cene di Natale e Capodanno. D'altra parte, ci sono anche tanti giochi immessi dai vari servizi su abbonamento proprio in questa settimana, dunque andiamo a vedere quali titoli potrebbero essere presi in esame in questo weekend post-epifania.

Va ancora per la maggiore Halo Infinite, la cui uscita è quella relativamente più vicina rispetto agli altri titoli di grosso calibro e con una base multiplayer destinata a durare ancora a lungo, con eventi in corso. Rimanendo nello stesso ambito di piattaforma e sviluppatori, c'è ancora anche Forza Horizon 5 da spolpare, mentre su Nintendo Switch è probabile che molti stiano ancora concludendo Metroid Dread, nonché prendendo parte alle varie celebrazioni e gli eventi speciali in Animal Crossing: New Horizons.

Su PlayStation, il periodo potrebbe essere propizio per recuperare alcuni dei titoli maggiori del 2021, come Deathloop o Returnal, dimostratisi tra i giochi più premiati dell'anno da parte di critica e pubblico.

Mass Effect: Legendary Edition è stato inserito questa settimana nel catalogo di Xbox Game Pass Ultimate e EA Play

Rimanendo su questa piattaforma, sono usciti questa settimana i giochi PS Plus di gennaio 2022, dunque può essere un ottimo momento per provarli a fondo: Dirt 5 per PS4 e PS5, Persona 5 Strikers su PS4 e Deep Rock Galactic per PS4 e PS5, quest'ultimo peraltro che rappresenta una delle poche nuove uscite di questi giorni.

Novità molto interessante anche da Xbox Game Pass proprio questa settimana, tra le quali segnaliamo soprattutto i puzzle Gorogoa e The Pedestrian disponibili in catalogo dal 4 gennaio, oltre a Mass Effect Legendary Edition e allo splendido Outer Wilds che sono stati inseriti nel servizio proprio il 6 gennaio. Tra le novità assolute ricordiamo inoltre Dead Cells: The Queen and the Sea, nuovo DLC per il gioco di Motion Twin.