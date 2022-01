CES 2022: il monitor AOC AGON Pro AG274QGM da 300 Hz e 1440p con Mini-LED e Reflex Latency Analyzer

Durante la conferenza Nvidia per il CES 2022 sono stati annunciati anche nuovi schermi che combinano modulo G-Sync Ultimate, Reflex Latency Analyzer e risoluzione 1440p con un refresh di 300 Hz, alzando ulteriormente l'asticella dei monitor da gioco in termini di rapporto tra qualità dell'immagine e velocità. Questo anche grazie all'efficace retroilluminazione Mini LED che figura nell'arsenale dell'AOC AGON Pro AG274QGM, uno schermo da 27 pollici che, come mostrato proprio da Nvidia durante il suo evento, è anche in grado di restringersi in funzione del passaggio al 1080p in modo da mantenere una definizione elevata con una risoluzione che permette di raggiungere framerate molto elevati anche con schede non top di gamma.

Il AOC AGON Pro AG274QGM con scudo di protezione per la luce installato

Tra le caratteristiche del nuovo monitor AOC troviamo un millisecondo di tempo di risposta GtG e la summenzionata illuminazione Mini LED che garantisce Local Dimming oltre a una luminanza con picchi superiori ai 1000 nit. Da qui la certificazione VESA DisplayHDR 1000 che comporta anche pannello da 10-bit di colore, in questo caso caratterizzato anche da una coperta del 98% dello spazio di colore DCI-P3. Inoltre lo schermo può essere orientato in verticale, include una striscia RGB, include un LED che proietta il logo AOC sulla scrivania ed è in bundle con un sistema di coperture laterali pensate per proteggere il pannello dalla luce. Il tutto ancora senza un prezzo ufficiale ma, si presume, in arrivo a luglio.

Il mouse AOC GAMING GM510 combina il formato ultraleggero con la compatibilità con Nvidia Reflex

La tecnologia Nvidia Reflex Latency Analyzer consente di mostrare a schermo il tempo di risposta del sistema, a partire dal click del mouse fino a quando l'azione non avviene effettivamente su schermo. Permette così di verificare se ci sono colli di bottiglia dovuti all'hardware interno o alla componentistica. Questo, però, a partire da un mouse compatibile, motivo per cui AOC ha annunciato anche l'AOC GAMING GM510 Nvidia Reflex, ultraleggero grazie anche al design a nido d'ape che oltre a renderlo traspirante e aumentare la presa, contribuisce a portare il peso a fino a 58 grammi. Il sensore, un classico per il gaming, è il Pixart PMW3389 da 16000 DPI, qui combinato con switch Kailh con durata di 80 milioni di click e capace di 50 G di accelerazione e di una precisione di rilevamento di 400 pollici per secondo.

Scheda tecnica AOC AGON Pro AG274QGM