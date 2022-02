Leggende Pokémon Arceus: glitch permette a Basculegion di volare, nuova strategia per le speedrun?

Tramite Reddit, scopriamo che in Leggende Pokémon Arceus è presente un glitch che permette al Pokémon Basculegion di volare. Questa mossa potrebbe essere usata dagli speedrunner per saltare alcune sezioni di gioco e ridurre i tempi di completamento del videogame di Nintendo Switch.

Come potete vedere qui sotto, usando Basculegion è possibile realizzare un doppio salto in acqua e prendere letteralmente il volo. La distanza e l'altezza raggiunge sono notevoli e potrebbero essere usate per superare certe sezioni di Leggende Pokémon Arceus.

Per il momento non vi è certezza su come replicare il glitch. Potrebbe essere legato solo a un punto specifico della mappa (e questo lo renderebbe meno utile del previsto), oppure potrebbero esserci una serie di condizioni molto complesse che ancora non sono state identificate. Inoltre, è possibile che Nintendo blocchi il tutto con un aggiornamento di Leggende Pokémon Arceus (ma gli speedrunner sono abituati a mantenere varie versioni dei propri giochi, a diversi update, per non perdere l'accesso ai glitch).

Gamesradar.com segnala di aver provato a ricreare il glitch, ma di non essere riuscito. Supponiamo quindi che non sia solo una questione di premere il tasto del salto tante volte. È comunque un dettaglio interessante per una certa fetta di giocatori.

