Monster Hunter Rise, Update 3.9: le note della patch, con contenuti gratis e nuovi DLC

A pochi giorni dal lancio dell'Update 3.9 di Monster Hunter Rise per PC e Nintendo Switch, Capcom ha pubblicato le note ufficiali dell'aggiornamento, che tra le altre cose accompagnerà la pubblicazione di nuovi contenuti gratis e a pagamento.

Come già riportato in una precedente notizia, l'aggiornamento 3.9 di Monster Hunter Rise sarà disponibile dal 24 febbraio e regalerà a tutti i giocatori due set armatura, quattordici armi e un talismano per preparare i giocatori all'arrivo di Sunbreak. Inoltre, saranno disponibili due nuovi DLC a pagamento con le voci di Selva e Paz da sostituire a quelle del vostro cacciatore.

Monster Hunter Rise, un'immagine del Valstrax

Di seguito invece trovate le note ufficiali dell'aggiornamento, che tra le altre cose, prepara il gioco all'arrivo di nuove missioni evento e i prossimi DLC in arrivo.

Aggiunte e cambiamenti principali

Nuove missioni evento disponibili ogni settimana.

Nuovi contenuti scaricabili da acquistare presso il Nintendo eShop.

Correzioni di bug e altri cambiamenti