Call of Duty: Warzone e Vanguard, un leak svela una nuova skin de L'Attacco dei Giganti in arrivo

Una nuova skin della collaborazione tra L'Attacco dei Giganti e Call of Duty: Warzone e Vanguard è stata svelata in anticipo grazie a un leak.

Lo scorso 20 gennaio, Call of Duty: Vanguard e Warzone hanno dato il via a un clamoroso crossover con L'Attacco dei Giganti con un primo bundle che include la skin Armata Ricognitiva per Daniel Yatsu, chiaramente ispirata al Levi Ackerman, uno dei personaggi principali dell'opera di Hajime Isayama.

Il leaker Hydra9114, che in passato ha condiviso diverse soffiate riguardo alla serie Call of Duty rivelatesi successivamente corrette, ha pubblicato su Twitter una breve clip che mostra la presunta nuova skin de L'Attacco dei Giganti in arrivo su Warzone e Vanguard e chiaramente basata sul Gigante Corazzato.

A giudicare dai commenti sotto il video, la skin è stata particolarmente apprezzata, tuttavia al momento non è chiaro quando arriverà su Call of Duty: Vanguard e Warzone, sempre a patto che non sia un fake.

Novità in merito potrebbero arrivare mano a mano che ci avviciniamo al 14 febbraio, giorno di lancio della Stagione 2 di Call of Duty: Warzone e Vanguard. Nel frattempo un ulteriore leak potrebbe aver svelato anche gli operatori in arrivo.