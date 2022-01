Call of Duty e L'Attacco dei Giganti, il crossover è ufficiale: tutti i dettagli

Call of Duty e L'Attacco dei Giganti saranno protagonisti di un clamoroso crossover il 20 gennaio, con un primo bundle ispirato al capitano Levi Ackerman e ulteriori aggiornamenti in arrivo durante la Stagione 1 di Vanguard e Warzone.

La notizia del crossover fra Call of Duty e L'Attacco dei Giganti era stata anticipata a novembre da alcuni dataminer, ma molti utenti erano scettici al riguardo e immaginavano che quei riferimenti nel codice del gioco non indicassero una effettiva collaborazione con l'opera di Hajime Isayama.

"L'iconica serie manga di successo L'attacco dei giganti, il cui pluripremiato anime si è appena addentrato nella seconda metà della stagione finale, sta arrivando in Call of Duty: Vanguard e Warzone Pacific come parte del primo importante aggiornamento del 2022", si legge sul sito ufficiale dello sparatutto Activision.

"In questo bundle disponibile in seguito all'aggiornamento di metà stagione, Daniel Yatsu indosserà la straordinaria attrezzatura dell'Armata Ricognitiva."

Call of Duty, Daniel Yatsu con l'uniforme dell'Armata Ricognitiva

"Questa epica collaborazione diventerà disponibile ufficialmente il 20 gennaio, approssimativamente una settimana dopo l'aggiornamento di metà stagione per Vanguard e Warzone Pacific che includerà un nuovo operatore, una nuova arma, contenuti aggiuntivi per Zombi, correzioni di bug e molto altro."

"L'aggiornamento di Vanguard sarà disponibile al download alle 6:00 CET del 12 gennaio, mentre l'aggiornamento di Warzone Pacific sarà disponibile a partire dalle 6:00 CET del 13 gennaio. Questi aggiornamenti prepareranno entrambi i giochi alla prima giornata dell'aggiornamento di metà stagione alle 18:00 CET del 13 gennaio."

L'Attacco dei Giganti, Levi Ackerman

Il Bundle Pacchetto tracciatore: L'attacco dei giganti - Levi Edition

Per celebrare la stagione finale de L'attacco dei giganti, i giocatori di Vanguard e Warzone Pacific potranno diventare membri dell'armata ricognitiva con il Il Bundle Pacchetto tracciatore: L'attacco dei giganti - Levi Edition.

Questo bundle contenente 10 oggetti non è dedicato solo ai super fan del franchise; ha lo stile e la potenza di fuoco per farti diventare un leader in mezzo ai normali soldati, proprio come Levi Ackerman.

Una delle aggiunte più importanti a questo bundle è la "Perfora giganti", un Progetto arma modellati sulla famosa lama usata per sterminare i giganti. Costruita con acciaio super resistente, l'unico materiale in grado di scalfire la carne dei giganti, questa lama è in gradi di fare a fette intere squadre nemiche.

Disponibile nel bundle inoltre è la Mossa finale leggendaria "Fendente d'acciaio", oltre alla Highlight intro esclusiva per Vanguard "Manovra verticale" e l'Highlight MVP "Acciaio super resistente".

Le altre due armi presenti in questo bundle sono la mitraglietta leggendaria "Historia" e il Progetto fucile d'assalto "Maledizione di Ymir", due fantastiche aggiunte al tuo arsenale per Warzone Pacific o per Multigiocatore e Zombi in Vanguard.

"La maledizione di Ymir" è perfetta per i giocatori fieri della propria mira dalla lunga distanza. Con una configurazione a nove accessori, rinculo orizzontale quasi nullo, alta velocità dei proiettili ed estrema efficacia dalla lunga distanza, questo Progetto arma leggendario è fenomenale a lungo raggio, soprattutto se utilizzato col cavalletto.

Per questo riguarda "Historia", si addice ai giocatori rapidi che vogliono sparare con efficacia durante lo scatto. I caricatori a piccolo calibro inclusi offrono maggiore velocità e cadenza di fuoco, perfetta per strategie azzardate in Multigiocatore o Warzone Pacific.e

Call of Duty, gli oggetti del pacchetto dedicato a Levi Ackerman

Anche se qualsiasi operatore può usare queste armi, il sergente Daniel dei Mastini infernali sarà pronto a combattere con la skin operatore "Armata Ricognitiva" inclusa in questo bundle. Modellata in base alla divisa indossata dal Capitano Levi Ackerman, questa nuova skin è perfetta per guidare la squadra verso la vittoria in Caldera e non solo, proprio come farebbe Levi.

I super fan riconosceranno anche gli altri elementi del bundle: un Portafortuna arma a forma di chiave "Custode segreto" per sbloccare i misteri del mondo, l'emblema "Ali della libertà" indossato con orgoglio dall'Armata Ricognitiva, e, soprattutto, l'adesivo "Una patata bollente", in memoria di una persona speciale che portiamo nei nostri cuori...