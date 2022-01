È morto Renato Cecchetto, doppiatore di Manny Calavera in Grim Fandango

Triste notizia quella della morte di Renato Cecchetto, storico e amatissimo doppiatore, cui dobbiamo tra le altre la voce di Manny Calavera in Grim Fandango. Nato nel 1951, Cecchetto, che aveva compiuto 70 anni lo scorso ottobre, si è spento ieri 23 gennaio 2022.

Oltre a Calavera, molti lo ricorderanno per l'interpretazione di Kyle Katarn nella serie Dark Forces / Jedi Knight e per quella di Hamm, il personaggio di Toy Story, che interpretò sia al cinema che nei videogiochi ufficiali. Sua anche la voce dell'orco Shrek nell'omonima serie di film animati.

La notizia della morte di Cecchetto, è stata diramata da Omar Barbierato, il sindaco di Adria (Rovigo), città che gli diede i natali.

Formatosi all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica Silvio D'Amico di Roma, Cecchetto era un artista poliedrico che spaziava dal cinema, in cui ha lavorato in più di 80 film, con registi quali Mario Monicelli, Steno, Marco Ferreri, Damiano Damiani e Florestano Vancini, al teatro, in cui è stato diretto da registi quali Missiroli, Ronconi, Squarzina, Pressburger e Trionfo e che non disdegnava le nuove forme espressive come i videogiochi.

Di seguito riportiamo tutti i suoi lavori in ambito videoludico, che sono molti più di quanto si possa pensare: